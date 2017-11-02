Пентагон рассматривает киберугрозы как самые опасные, заявили в Сенате

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Пентагон рассматривает киберугрозы как самые серьезные для США, заявил в четверг кандидат в первые заместители министра обороны по разведке Джозеф Кернан.

"Киберугрозы представляют собой одну из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он на слушаниях в сенате, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"В министерстве обороны мы предпринимаем все меры для того, чтобы смягчить влияние подозрительных действий в киберпространстве", — отметил Кернан.