Великобритания может поддержать конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

ООН, 2 ноя — РИА Новости. Великобритания поддержит встречу конгресса национального диалога Сирии в Сочи, только если она будет способствовать успешному проведению межсирийских переговоров в Женеве. Об этом заявил постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

"Я достаточно скептичен относительно этого. Но если будет подлинный открытый и инклюзивный диалог с широким участием сирийской оппозиции, которая представляет взгляды сирийского народа, тогда пусть так и будет. И тогда пусть это будет ступенью к Женеве. Но если это отвлекает (от женевского процесса), то мы не заинтересованы", — заявил Райкрофт журналистам в ООН.

По его словам, чтобы остановить войну в Сирии "нужно строго следовать резолюции 2254, которая говорит о политическом переходе, и проходящих при поддержке ООН сирийских переговоров в Женеве".

"Так что путь к миру лежит через Женеву. Нам говорили, что путь к Женеве лежит через Астану. А теперь говорят, что дорога, которая и так уже значительно изменила маршрут в сторону Астаны, нуждается еще в одном повороте", — отметил британский дипломат.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

МИД опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции заявил об отказе от участия в Конгрессе.