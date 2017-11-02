БЕЛГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Пакет законопроектов о предоставлении персоналу НАТО и государств-членов дипломатического статуса и иммунитета в Черногории свидетельствует о насильственной атлантизации и ведет к оккупации страны, заявил РИА Новости лидер политической организации "Сопротивление безнадежности" и движения за нейтралитет Черногории Марко Милачич.

Законопроекты одобрены правительством Черногории и ожидают утверждения Скупщиной (парламентом) республики, они среди прочего, определяют правовой статус вооруженных сил одного члена НАТО на территории другого и предполагает предоставление разновидности дипломатического иммунитета.

Например, проект "Закона о подтверждении соглашения между государствами Североатлантического договора о правовом статусе их вооруженных сил", относится к соглашению, подписанному в Лондоне в июне 1951 года, типовому документу для стран, вступивших в альянс.

В частности, статья 8 пункт 5 (g) данного соглашения гласит, что "военнослужащий сил или гражданского персонала не будет подвергнут юридическому процессу, и в отношении него не будет выполняться никакое судебное решение, принятое против него по делу, который происходит из исполнения им должностных обязанностей в стране приема".

"То, что черногорское правительство недавно одобрило ряд законопроектов с принятием которых будут созданы формальные рамки для сотрудничества с НАТО и ее членами, является лишь формализацией тридцатилетнего процесса насильственной и недемократической атлантизации Черногории. Лавина оккупации, очевидно, достигла своей цели", — сказал Милачич агентству.

Политик отметил, что постоянные представители государств-членов НАТО и их персонал получат в Черногории иммунитет и привилегии, которые имеют дипломаты: иммунитет от уголовного преследования и ареста, иммунитет от правовой ответственности за публичные высказывания, непрозрачность документов, освобождение от уплаты налогов на доходы на время исполнения обязанностей и других налогов и сборов. По его мнению, это говорит о том, что "НАТО в Черногории на самом деле получит иммунитет от демократии".

"Такой статус персонала НАТО самым лучшим образом совсем конкретно и наглядно демонстрирует, о какой организации идет речь: глобальном аппарате насилия, механизме, который создает и внедряет в вассальных странах законы, которые гарантируют полное беззаконие. Речь идет о легализованной несправедливости. Когда к этому добавим факт, что Черногория втиснута в НАТО вопреки воли граждан и в обход референдума, тогда беззаконие еще более беспринципное, тотальное", — подчеркнул лидер движения за военный нейтралитет.

По его мнению, "нынешнюю атлантизацию Черногории" можно будет пересмотреть, как только будут выполнены условия, первым из которых политик назвал законную смену власти в республики.

В начале июня Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к НАТО. В стране проходили акции протеста.