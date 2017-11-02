Россия вновь призвала Запад к совместной борьбе с терроризмом

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия хотела бы наладить продуктивное взаимодействие с западными коллегами по борьбе с терроризмом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Хочется конструктивного диалога, оперативного обмена информацией, консолидации усилий. Чтобы от очень важных и нужных резолюций переходить в практическую плоскость", — заявила она.

В качестве примера готовности России к сотрудничеству представитель МИД привела дело братьев Царнаевых, устроивших теракт 15 апреля 2013 года на Бостонском марафоне. Дипломат напомнила, что еще за год до теракта спецслужбы РФ предупреждали ФБР США "о подозрительной деятельности, которую осуществляют Царнаевы на территории США".

"Вот вам пример того, как Россия действительно пытается наладить продуктивное взаимодействие с нашими западными коллегами по проблематике антитерроризма", — отметила она.

"Мы получили интересный ответ: не беспокойтесь, все под контролем, никакого взаимодействия от российской стороны не требуется, это наши люди. Так было сказано американскими партнерами", — сказала дипломат.

15 апреля 2013 года серия взрывов прогремела в северной части Бостона, недалеко от финишной прямой знаменитого Бостонского марафона в тот момент, когда основная группа атлетов завершала забег. В результате трагедии погибли три человека. Число раненых составило 176 человек. Виновными в организации теракта были признаны братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией. 10 марта 2015 года в суде Бостона начались слушания по делу Царнаева, обвиненного по 30 статьям. Суд присяжных в мае 2015 года приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.