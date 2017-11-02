Цукерберг пообещал бороться с попытками влиять на американские выборы извне

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что он "предельно серьезен" насчет того, чтобы предотвратить вмешательство иностранных сил в американские выборы с помощью созданной им соцсети, передает агентство Блумберг.
"Я думаю, это может быть очень хорошо, если будет сделано качественно", — отметил он.
Также Цукерберг заявил, что огорчен якобы предпринятыми российской стороной попытками использовать соцсеть, "чтобы посеять недоверие". Однако ранее посольство России в США заявило, что показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства выборы президента Соединенных Штатов.
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании. Наличие "сговора Трампа с Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.