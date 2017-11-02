Цукерберг пообещал бороться с попытками влиять на американские выборы извне

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что он "предельно серьезен" насчет того, чтобы предотвратить вмешательство иностранных сил в американские выборы с помощью созданной им соцсети, передает агентство Блумберг.

Выступая на совещании с инвесторами, посвященном обсуждению доходов компании, Цукерберг сообщил, что сотрудничает с конгрессом США в вопросе разработки особого закона, связанного с прозрачностью рекламных объявлений.

"Я думаю, это может быть очень хорошо, если будет сделано качественно", — отметил он.

Также Цукерберг заявил, что огорчен якобы предпринятыми российской стороной попытками использовать соцсеть, "чтобы посеять недоверие". Однако ранее посольство России в США заявило, что показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства выборы президента Соединенных Штатов.

Вдобавок Цукерберг повторил свое обещание об удвоении штата сотрудников службы безопасности, число которых должно возрасти до 20 тысяч человек.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании. Наличие "сговора Трампа с Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.