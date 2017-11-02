МИД России прокомментировал парламентские выборы в Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (357)

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва надеется, что парламентские выборы в Каталонии помогут преодолеть кризис в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что назначенные в Каталонии на 21 декабря досрочные выборы в местный парламент станут важнейшим этапом на пути преодоления кризиса и приведут к стабилизации работы государственных и муниципальных институтов власти", — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что Москва продолжает рассматривать ситуацию вокруг Каталонии как внутреннее дело Испании и надеется на разрешение кризиса в русле действующего законодательства, при соблюдении демократических норм и прав человека.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.