Глава стабфонда еврозоны: прошедший в ЕС кризис мог привести к концу евро

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Прошедший в Евросоюзе финансово-экономический кризис мог привести к закату единой европейской валюты – евро, считает глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг.

"Евросоюз за последнее десятилетие пережил глубокий кризис, который мог означать конец евро", — говорится в его речи, опубликованной на сайте ESM.

Однако Евросоюз оставил позади этот кризисный период, отметил Реглинг.

В еврозоне с 2010 года ряд стран были вынуждены прибегнуть к внешней финансовой помощи ввиду проблем в экономике и финансовой сфере, в частности, Греция, Ирландия, Португалия, Испания, Кипр. Все страны, кроме Греции, смогли выйти из программ внешнего кредитования, которое осуществляли созданные в еврозоне специально для этого ESM и его предшественник EFSF, а также Международный валютный фонд (МВФ).

"Еврозона сейчас намного сильнее, чем раньше, экономически и институционально", — подчеркнул Реглинг.

Власти Евросоюза во время кризиса укрепляли финансово-экономическую интеграцию внутри еврозоны, в том числе, за счет формирования так называемого "банковского союза". Действия в этом направлении предпринимаются и сейчас. Кроме того, немало стран ЕС прошли через процедуру принудительного сокращения дефицитов бюджетов, проводили реформы.

По данным Евростата, все страны еврозоны, кроме Греции, показали экономический рост в 2016 году. В 2017 и 2018 годах Еврокомиссия ожидает роста экономики во всех государствах валютного блока. Безработица, по мнению ЕК, хоть и останется на высоких уровнях (порядка 9% по всей еврозоне), но будет сокращаться.