В Македонии вынесли приговор участникам террористической атаки 2015 года

БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Суд в Скопье приговорил в четверг албанских экстремистов, участников террористического нападения в городе Куманово в мае 2015 года, к тюремным срокам различной продолжительности за терроризм, передает информагентство МКД.

На скамье подсудимых находились четверо основных из всего 37 обвиняемых в создании террористической организации и террористическом нападении в пригороде Куманово 9-10 мая 2015 года, когда восемь сотрудников полиции были убиты, а около 40 получили ранения. Однако и четверых албанских экстремистов хватило, чтобы устроить инцидент в зале суда.

"Обвиняемый Шефчет Калачи вскочил, снял с себя рубашку и начал угрожать прокурорам и всем присутствующим в суде", — сообщает агентство. Другие обвиняемые также встали и принялись выкрикивать лозунги в поддержку Освободительной армии Косово, после чего начали распевать "албанские боевые песни", отмечает агентство.

Судья Верка Петковская затем приговорила 13 террористов к 40 годам лишения свободы, шестерых к 20 годам, одного к 18 годам тюрьмы, еще двоих к 14, одного к 13 годам, а еще четверо "за отсутствием доказательств" были отпущены на свободу.

Согласно официальному заявлению МВД Македонии, спецподразделения начали операцию по ликвидации боевиков утром 9 мая 2015 года и встретили ожесточенное сопротивление террористов, использовавших автоматическое оружие, гранаты и снайперское вооружение, до вечера 10 мая.

Речь шла о "крупной вооруженной террористической группе, которая должна была организовать нападения на государственные учреждения". Преступники проникли в Македонию нелегально "с территории соседней страны, укрылись с помощью своих сторонников и вели подготовку к террористическим актам".