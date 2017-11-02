МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, утверждает, что министерство юстиции США определило не менее шести представителей властей РФ, которые якобы причастны к взлому компьютеров национального комитета Демократической партии США.

По данным источников газеты, "прокуроры и сотрудники ФБР собрали доказательства для обвинения представителей России и могут возбудить дело в следующем году", однако, какие это доказательства, источники не уточнили. Сообщается, что обсуждения по делу на данный момент находятся на "ранней стадии".

При этом газета отмечает, что американские ведомства не дали объяснений, почему они сделали вывод о причастности российских спецслужб или конкретных людей. Кроме того, имена заподозренных в причастности к взлому не называются.

Сообщается, что расследование ведется отдельно от расследования специального прокурора США Роберта Мюллера по вменяемому России "вмешательству в американские выборы". Федеральные прокуроры и сотрудники ФБР работают в Вашингтоне, Питтсбурге, Сан-Франциско и Филадельфии.

Представители Минюста США и ФБР отказались от комментариев Wall Street Journal.

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.