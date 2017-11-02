МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, утверждает, что министерство юстиции США определило не менее шести представителей властей РФ, которые якобы причастны к взлому компьютеров национального комитета Демократической партии США.
При этом газета отмечает, что американские ведомства не дали объяснений, почему они сделали вывод о причастности российских спецслужб или конкретных людей. Кроме того, имена заподозренных в причастности к взлому не называются.
Сообщается, что расследование ведется отдельно от расследования специального прокурора США Роберта Мюллера по вменяемому России "вмешательству в американские выборы". Федеральные прокуроры и сотрудники ФБР работают в Вашингтоне, Питтсбурге, Сан-Франциско и Филадельфии.
В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.
Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.