Россия призывает США предпринять реальные шаги по отмене блокады Кубы

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. РФ призывает США предпринять реальные шаги по отмене блокады Кубы, говорится в сообщении МИД РФ.

1 ноября Генеральная Ассамблея ООН в 26-й раз приняла резолюцию "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы". Ее поддержало подавляющее большинство членов международного сообщества – 191 государство, при 2 голосах – США и Израиля – "против".

"Заявленная позиция США, пересмотревших свое прошлогоднее решение по данному вопросу, справедливо расцененное в мире как позитивный сигнал в русле продвижения процесса нормализации кубино-американских отношений, не может не вызывать разочарования. Фактически это очередная демонстрация линии американской администрации на отказ от цивилизованного диалога с Гаваной на равноправной, взаимоуважительной основе, возврат к конфронтации и нагнетанию напряженности времен холодной войны", говорится в документе.

В МИД РФ отметили, что позиция Москвы в отношении резолюции осталась неизменной.

"Как и прежде мы проголосовали "за", подтверждая свою безоговорочную поддержку дружественному кубинскому народу, стойко и мужественно отстаивающему право на следование собственному пути развития вопреки многолетнему непрекращающемуся политическому и экономическому давлению со стороны США. Рассматриваем американское эмбарго в отношении Кубы как абсолютно нелегитимную, несправедливую, контрпродуктивную практику, ущемляющую законные интересы и права кубинских граждан, подрывающую основы глобальной и региональной стабильности и не отвечающую целям поступательного развития международного сотрудничества", — говорится в сообщении.

"Подтверждая нашу приверженность необходимости строгого соблюдения основополагающих принципов Устава ООН, включая недопустимость любых дискриминационных мер и вмешательства во внутренние дела государств, в очередной раз призываем США, наконец, услышать практически единодушный голос мирового сообщества, да и собственное общественное мнение, и предпринять реальные шаги по безотлагательной отмене блокады Кубы", — говорится в документе.