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Всемирный банк порекомендовал Белоруссии продолжать реформы

14:2502.11.2017
(обновлено: 16:21 02.11.2017)
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© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фотоШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
© Flickr / Shiny Things

МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Белорусским властям необходимо продолжить реформирование экономики, чтобы повысить темпы ее роста, заявила в четверг в Минске региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен, выступая на Октябрьском экономическом форуме.

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Yuri Gripas
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Рост экономики в текущем году правительство Белоруссии запланировало на уровне 1,7%. Однако в январе-сентябре ВВП вырос уже на 1,7%. Правительство Белоруссии в 2018 году намерено добиться роста ВВП страны на 3,4%. В 2016 году ВВП Белоруссии снизился на 2,6% при планах добиться небольшого роста — на 0,3%.

Кахконен положительно оценила предпринятые за последнее время правительством Белоруссии меры стабилизации экономики, которые позволили вывести страну на курс умеренного экономического роста. "Но нужно сказать, что этих мер оказалось недостаточно. Необходимо, чтобы Белоруссия продолжала реформы… Если дальнейшие реформы не будут осуществляться, это лишь усилит структурную слабость экономики", — добавила она.

Город Минск. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Внешний госдолг Белоруссии вырос на 14,7% с начала года
Она подчеркнула, что, по расчетам специалистов банка, при отсутствии дальнейших реформ "может быть рост экономики на 2% в год" и Белоруссия "попадет в ловушку низкого роста". "Потому что 2% — слишком мало, чтобы правительство могло достичь целей развития, которые установило для страны", — продолжила региональный директор.

Кахконен обратила внимание, что в последнее время "изменились драйверы роста: цены на сырье уменьшились, либерализация (мировой) торговли замедлилась, есть определенные неясности в мировой экономике". Эксперт заметила, что Белоруссии сложнее стало работать в мировой торговой системе и извлекать преимущества от тесного сотрудничества с Россией, "учитывая цены на ресурсы". "Дальше двигаться вперед при тех же условиях не получится, (а) нужно поднимать жизненные стандарты населения за счет реформ", — подчеркнула Кахконен.

Площадь Победы в Минске. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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По ее словам, потенциал Белоруссии огромен, это – человеческий ресурс, инфраструктура, развитые инженерные возможности, географическое положение, — но его нужно правильно использовать. Эксперт указала на необходимость в ряде трансформаций. В частности, нужны решения, которые позволят частному сектору активнее развиваться, а он, в свою очередь, будет подталкивать рост экономики Белоруссии. Кроме того, необходимо провести реструктуризацию госкомпаний для повышения их конкурентоспособности в Белоруссии и за рубежом, а также необходимо в целом улучшение конкурентной среды и бизнес-среды, включая улучшение степени защиты прав собственника, инвестора. Специалист также обратила внимание на важность совершенствования нынешней системы управления безработицей, поскольку в период трансформаций растет необходимость в усилении социальной защиты населения.

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