Суд в Киеве продлил до 6 января арест российского военнослужащего Баранова

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Подольский районный суд Киева на заседании в четверг продлил до 6 января 2018 года срок содержания под стражей похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом военнослужащего РФ Александра Баранова, которому предъявили обвинения в дезертирстве из рядов украинской армии и госизмене, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Валентин Рыбин.

Установленный ранее судом срок содержания под стражей Баранова истекал 8 ноября.

"Срок содержания под стражей продлен до 6 января", — сказал Рыбин.

Он сообщил, что в ходе судебного заседания также было начато рассмотрение дела по существу – прокуратура зачитала обвинительный акт, после чего суд определил порядок исследования доказательств. По словам адвоката, по решению суда в дальнейшем сначала будут допрошены свидетели обвинения и изучены письменные доказательства обвинения, а после будут допрошены свидетели защиты и исследованы ее письменные доказательства.

Следующее заседание по делу состоится 29 ноября в 16.00 (17.00 мск).

Баранов вместе со своим сослуживцем Максимом Одинцовым были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны РФ расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент РФ Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".