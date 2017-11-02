СБУ задержала бывшего грузинского чиновника, которого разыскивал Интерпол

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего грузинского чиновника, который находился в международном розыске, его арестовали на 40 суток, начата процедура экстрадиции, сообщила в четверг пресс-служба ведомства, не назвав фамилию задержанного.

Ранее Главная прокуратура Грузии сообщила, что украинскими правоохранителями задержан разыскиваемый Интерполом по запросу Тбилиси бывший руководитель департамента военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава, который проходит на родине по ряду уголовных дел, в основном касающихся пыток заключенных. Кардава — бывший соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Служба безопасности Украины при реализации мероприятий по разоблачению и блокированию каналов незаконного попадания на территорию нашего государства представителей международных террористических и экстремистских организаций задержала гражданина Грузии. Он с 2012 года находится в розыске за совершение преступлений насильственного направления", — говорится в сообщении СБУ.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные Интерпола, задержанный, находясь на руководящих должностях в МВД Грузии "применял пытки, физическое и сексуальное издевательство над задержанными и осужденными". По данным ведомства, у него изъяли два поддельных паспорта гражданина Украины и по одному — Латвии и Белиза, оформленные на разные фамилии, но с его фотографией, а также фальшивое удостоверение моряка, которыми он мог пользоваться для пересечения госграницы Украины и других государств.

"Согласно постановлению Галицкого районного суда Ивано-Франковской области гражданину Грузии избрана мера пресечения в виде ареста сроком 40 суток и начата процедура его экстрадиции на родину", — добавили в ведомстве.