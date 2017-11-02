ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости. В правительстве Великобритании появился новый министр – в четверг премьер Тереза Мэй назначила главой минобороны Гэвина Уильямсона, которого консерваторы считают надежным коллегой, лояльным в первую очередь к самой Мэй.

Источники в британском парламенте в беседах с РИА Новости сочли назначение "неожиданным, но логичным" — политик хорошо известен в Консервативной партии в силу того, что занимал должность парторганизатора в палате общин парламента.

Накануне на фоне скандала многолетней давности в отставку подал бывший министр обороны – Майкл Фэллон. Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить руку ей на колено журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу. Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Фэллон затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.

Уход Фэллона

Накануне вечером бывший министр подал на имя Мэй заявление об отставке, премьер отставку приняла и поблагодарила Фэллона за службу и за пример, который он своим поступком подал коллегам в минобороны.

"В последнее время появился ряд обвинений относительно, в том числе, моего поведения в прошлом. Многие из этих обвинений — неправда, но я признаю, что в прошлом я вел себя неподобающим для вооруженных сил, которые я имею честь представлять, образом. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку", — сказано в заявлении экс-министра, его РИА Новости процитировал представитель министерства.

После этого в интервью телеканалу Би-би-си Фэллон сказал, что размышлял о событиях последних дней и сделал выводы – находиться на занимаемом посту в свете сложившихся обстоятельств он больше не считает возможным, даже несмотря на то, что инцидент с журналисткой произошел много лет назад.

"За годы культура изменилась. То, что могло быть приемлемым 10, 15 лет назад, сейчас уже неприемлемо", — сказал Фэллон.

Некоторое время назад британские СМИ сообщили, что женщины, работающие в парламенте, жалуются на домогательства, в том числе со стороны членов правительства. По словам Фэллона, несмотря на то, что многие обвинения, "очевидно, ложны", "жалобы нужно расследовать" и сделать все возможное, чтобы защитить персонал Вестминстера.

Экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон (Michael Fallon) родился 14 мая 1952 года в Шотландии. В 1974 году Фэллон окончил Университет Сент-Эндрюса (University of St Andrews) со степенью магистра искусств, в университете он изучал античную историю. Министром обороны он был назначен 15 июля 2014 года. Фэллон женат, у него двое детей.

Новый министр

Новому министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсону 41 год. Уильямсон родился в 1976 году, с лета 2016 года он является так называемым главным парламентским организатором Консервативной партии премьер-министра Терезы Мэй. В университете политик изучал политологию и экономику, а также общественные науки. До профессионального занятия политикой он работал в архитектурном бюро, на выборах 2010 года был избран депутатом британского парламента от региона Южный Стаффордшир.

По мнению источников РИА Новости в парламенте, на выбор кандидатуры нового министра могла повлиять именно его лояльность к Мэй, так как после неудачи на парламентских выборах и из-за буксующих переговорах по Brexit в кабинете министров и партии произошел раскол, и достаточно большая часть консерваторов выступила за отставку главы правительства. В этой ситуации назначением Уильямсона Мэй укрепила свои позиции.

"Он — молодой и энергичный политик, его хорошо знают в кабинете министров, он пользуется репутацией надежного человека в партии. Мне кажется, что это удачное назначение", — сказал собеседник агентства, близкий к руководству Консервативной партии.