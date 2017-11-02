Очевидица стрельбы в супермаркете Бремена рассказала о 4-5 выстрелах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Очевидица стрельбы в супермаркете в немецком городе Бремен рассказала, что всего было четыре или пять выстрелов, сообщил журнал Focus.

По данным полиции Бремена, в результате стрельбы в супермаркете утром в четверг тяжело ранен один человек. Преступник сбежал, полиция ведет его поиски.

"Было четыре-пять выстрелов. Три — в человека, и другие, к счастью, прошли рядом", — заявила она.

В момент инцидента женщина была со своей шестилетней дочерью. "Я испугалась до смерти", — добавила она.

По ее словам, стрелявший и пострадавший знали друг друга, они кричали друг на друга, но не по-немецки.

Мотивы преступления неизвестны, но власти отметили, что угрозы населению нет.