В МИД заявили о риске химических атак за пределами Ближнего Востока

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве считают высоким риск того, что химические преступления могут произойти за пределами Ближнего Востока, в том числе в России, заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

"По нашей оценке, очень высок риск того, что химические преступления выйдут за границы Сирии, Ирака, и даже за пределами Ближнего Востока могут такого рода инциденты начаться — и в Афганистане, и России, и в западной Европе", — сказал российский дипломант журналистам.