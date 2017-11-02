Швейцария планирует ввести частичный запрет на курение на вокзалах

ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости. Швейцария планирует в 2018 году ввести частичный запрет на курение на вокзалах, пишет в четверг швейцарское информационное агентство ATS.

Проект документа, подготовленного Швейцарскими федеральными железными дорогами (CFF), на который ссылается агентство, предполагает создание в течение года нескольких пилотных зон. На вокзалах в Базеле, Ньоне и Цюрихе будет полностью запрещено курение, на вокзалах в Беллинзоне выделят специальные места для курения, а на вокзале в Нёшателе будет открыта лаунж зона для курильщиков. Эксперты планируют оценить, насколько загрязняют окружающую среду окурки, которые выбрасывают на перронах.

В CFF журналистам подтвердили, что в 2018 году планируется создать "расширенные зоны без курения" на пяти-шести вокзалах. Однако точные места и формат работы этих зон еще предстоит определить.

Курение в поездах запрещено в Швейцарии с 2005 года.