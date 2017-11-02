Саакашвили заявил, что обжаловал отказ о дополнительной защите на Украине

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в четверг заявил, что его адвокаты обжаловали в суде решение миграционной службы Украины, которая повторно отказала политику в предоставлении дополнительной защиты.

Ранее сайт украинского телеканала "Эспрессо" со ссылкой на скан-копии приказа и уведомления службы сообщил, что миграционная служба повторно отказала Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты в связи с необоснованностью заявления.

"Защита Михаила Саакашвили обжаловала в суде вчерашнее решение государственной миграционной службы в Киевской области "Об отказе М.Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое требует дополнительной защиты", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook. По его словам, адвокаты подали соответствующий иск в административный суд.

Политик считает, что решение миграционной службы является необоснованным и противоправным, в связи с чем нарушает его права на получение на Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление о предоставлении ему статуса дополнительной защиты на Украине.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.