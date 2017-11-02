Сотрудник украинского бюро Интерпола задержан по делу о похищении человека

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Прокуратура задержала сотрудника украинского бюро Интерпола и Европола при главном управлении полиции Киева, а также его возможного сообщника по подозрению в похищении человека и насильственном завладении его деньгами на сумму 4 тысячи долларов, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Киева.
Как считает следствие, задержанные в марте 2017 года по предварительному сговору задержали киевлянина, одели на него наручники и начали избивать, а после на автомобиле жертвы направились в лес, где начали требовать у потерпевшего деньги. Не выдержав давления, мужчина согласился отдать 85 тысяч гривен (3,1 тысячи долларов). Еще 24 тысячи гривен (930 долларов) задержанные якобы сняли с банковских карточек потерпевшего и скрылись.
Одному из них суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения второму подозреваемому.