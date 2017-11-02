ООН призывает расследовать все случаи нарушений прав человека в Мосуле

ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает международное сообщество и Багдад расследовать возможные нарушения прав человека международной коалицией и вооруженными силами Ирака в Мосуле, включая гибель 461 гражданского во время наиболее интенсивной фазы боевых действий, говорится в совместном докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку и УВКПЧ ООН.

"Призываем власти Ирака провести тщательное, эффективное, быстрое и независимое расследование всех возможных нарушений международного законодательства в области прав человека и международного гуманитарного права, совершенных всеми сторонами конфликта, и там, где это возможно, наказать виновных. Также обеспечить, чтобы результаты этих расследований были обнародованы", — говорится в докладе.

Составители доклада отмечают, что как минимум 461 мирный житель погиб в Мосуле из-за авиаударов во время наиболее интенсивного периода боевых действий, начавшегося 19 февраля. В большинстве случаев эксперты не смогли определить, кто нанес авиаудар, поэтому необходимо провести тщательное расследование всех случаев гибели гражданских лиц, в которые могут быть вовлечены силы международной коалиции, возглавляемой США, действовавшие в Мосуле. Результаты расследования необходимо обнародовать.

В документе также содержится призыв к международному сообществу "тщательно расследовать все случаи, которые могли привести к гибели мирных жителей, и в которых было вовлечено международное сообщество, предав огласке результаты расследования". Кроме того, отмечается необходимость выплат компенсаций родственникам гражданских лиц, которые были ранены или убиты во время авиаударов, в тех случаях, где это было доказано, в частности, после инцидента 17 марта в пригороде эль–Джадида западной части Мосула.