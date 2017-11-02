В сейме Литвы представят "план Маршалла" для Украины

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Презентация так называемого "плана Маршалла" для Украины состоится в сейме Литвы 6 ноября, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Анны Гопко.

Документ будет представлен послам Канады, США, Японии и стран-членов ЕС. Литва намерена продолжать переговоры о выделении Киеву финансовой помощи с институтами ЕС и европейскими парламентариями, пишет издание. Средства будут предоставлены в рамках нового бюджета ЕС на 2020-2027 годы.

Отмечается, что так называемый "план Маршалла" должны были представить на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе в ноябре, однако выяснилось, что в документах мероприятия нет даже беглого упоминания о нем.

Весной конгресс Европейской народной партии по инициативе экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины", предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали "планом Маршалла" для Киева по аналогии с послевоенной программой помощи Европе. Первая конференция доноров по предложенному Литвой "плану " запланирована на февраль-март 2018 года.