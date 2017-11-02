В ООН рассказали о преступлениях ИГ* в Мосуле

ЖЕНЕВА, 2 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* совершали в Мосуле геноцид и преступления против человечности во время военной кампании иракских вооруженных сил по освобождению города, говорится в совместном докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Документ был опубликован в четверг и основан на свидетельствах очевидцев и данных о массовых захоронениях, намеренном обстреле мирных жителей, пытающихся покинуть город, и использовании гражданских лиц в качестве живого щита. Также упоминается о том, что боевики ИГ* в ноябре 2016 года через громкоговорители сообщали местным гражданам о том, что все, кто находится в районах Мосула, освобожденных международной коалицией, рассматриваются ими как "законные цели", так как они не смогли противостоять Багдаду. В докладе отмечается, что террористы систематически нарушали права местного населения, что может расцениваться как "международное преступление".

В документе указывается, что за время кампании по освобождению Мосула погиб 2521 мирный житель, из них 741 казнены. Еще 1673 человека получили ранения. Кроме того, по данным на 26 октября 2017 года, под обломками в Мосуле были найдены 1642 тела погибших гражданских лиц. Также свыше 824 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

"Во время операции по освобождению Мосула тысячи мирных жителей стали жертвами шокирующих нарушений прав человека и явного нарушения международного гуманитарного права. В любом вооруженном конфликте нельзя мириться с убийством гражданских лиц, которые походят на казни, страданиями семей и намеренным разрушением имущества. Те, кто виновен в этом, должные понести наказание", — заявил, комментируя доклад, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн

Авторы доклада призывают "международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН и Совет по правам человека, предпринять действия для наказания тех, кто несет ответственность за международные преступления, такие как геноцид, преступления против человечности и военные преступления".