Источник: новый министр обороны Британии известен как лояльный Мэй политик

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый министр обороны Британии Гэвин Уильямсон является лояльным к действующему премьеру политиком и обладает репутацией надежного члена команды, заявляют источники в британском парламенте.

Ранее канцелярия премьера подтвердила РИА Новости назначение Уильямсона. Он сменит на посту главы Минобороны Майкла Фэллона, ушедшего накануне в отставку из-за обвинений в ненадлежащем поведении в отношении женщины много лет назад.

"Неожиданное, но логичное назначение. В последние часы его фамилия упоминалась в качестве кандидата (на пост главы Минобороны). Он лоялен к действующему премьеру Терезе Мэй и хорошо известен в Консервативной партии в силу того, что занимал должность парторганизатора в палате общин парламента", — сказал РИА Новости источник в нижней палате парламента.

Он пояснил, что на выбор кандидатуры нового министра могла повлиять именно его лояльность к Мэй, так как после неудачи на парламентских выборах и из-за буксующих переговорах по Brexit в кабинете министров и партии произошел раскол, и достаточно большая часть консерваторов выступила за отставку главы правительства. В этой ситуации назначением Уильямсона Мэй укрепила свои позиции.

"Он – молодой и энергичный политик, его хорошо знают в кабинете министров, он пользуется репутацией надежного человека в партии. Мне кажется, что это удачное назначение", — сказал другой собеседник агентства, близкий к руководству Консервативной партии.

Накануне Фэллон подал в отставку на фоне скандала многолетней давности. Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить руку ей на колено журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу. Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Фэллон затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.