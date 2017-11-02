Госсоветник Мьянмы посетила деревни рохинджа в Ракхайне

БАНГКОК, 2 ноя – РИА Новости. Государственный советник и фактический лидер Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи посетила в четверг несколько деревень мусульман-рохинджа и араканцев-буддистов в штате Ракхайн, в котором разворачивается крупнейший гуманитарный кризис с начала демократических реформ в стране, сообщает мьянманский новостной интернет-портал Mizzima News.

Первый визит Госсоветника после событий 25 августа, когда исламские боевики из народности рохинджа произвели синхронизированное нападение на полицейские и пограничные посты в северном Ракхайне, и начала ответных действий мьянманских военных, которые проводят масштабную зачистку северной части штата от боевиков, состоялся в атмосфере полной секретности. Никто на местах не знал заранее, в какой день произойдет визит и какие именно деревни посетит Аун Сан Су Чжи, сообщает издание.

Госсоветник прибыла сначала в город Ситтве где у нее состоялась встреча с административным руководством штата, после чего отправилась на военном вертолете на север штата в район города Маунгдо в сопровождении официальных лиц, входящих в руководство созданной по ее инициативе Организации по гуманитарной помощи, переселению и развитию в штате Ракхайн, говорится в сообщении.

Издание также сообщает со ссылкой на сотрудников аппарата Госсоветника, что, выступая в деревнях в северном Ракхайне, Аун Сан Су Чжи призывала местных жителей различных религиозных конфессий "жить в мире и не допускать возникновения конфликтов". После окончания визита Госсоветник вернулась в столицу страны Нейпьидо. Ее визит в Ракхайн стал первым со времени предвыборной кампании 2015 года.

Нынешний кризис в штате Ракхайн начался в результате нападения исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья) или этническим бенгальцам, как их называют в Мьянме, на пограничные и полицейские посты в северной части штата 25 августа 2017 года и ответных действий вооруженных сил Мьянмы. За период с конца августа до начала ноября текущего года были убиты несколько сотен человек. Более 600 тысяч рохинджа покинули свои дома и перешли на территорию соседней Бангладеш в качестве беженцев. Некоторые правозащитники назвали действия правительства Мьянмы "геноцидом рохинджа". Также, в адрес властей Мьянмы звучат обвинения в этнических чистках в штате Ракхайн. В настоящее время официальные лица Мьянмы и Бангладеш ведут переговоры о возвращении беженцев в свои дома. По заявлениям мьянманских лидеров, Мьянма готова принять всех "этнических бенгальцев", которые смогут доказать, что действительно проживали на территории страны до перехода в Бангладеш в качестве беженцев.