В турецкой провинции Хаккари уничтожили более 20 членов РПК

АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Более 20 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) уничтожены в ходе операций в провинциях Тунджели и Хаккари, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг.

Ранее генштаб Турции сообщил о гибели шести военных и двоих сотрудников местной службы безопасности в провинции Хаккари в районе иракской границы в ходе столкновений с курдскими боевиками.

"В Хаккари мы потеряли восемь наших героев, которые вступили в перестрелку с террористами, пытавшимися незаконно проникнуть на территорию Турции. 22 террориста были уничтожены в Хаккари и Тунджели. Сейчас столкновения все еще продолжаются. Мы продолжим борьбу с терроризмом столько, столько нужно для его полного искоренения", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.