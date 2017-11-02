В Египте уничтожили пять террористов, сообщили СМИ

КАИР, 2 ноя — РИА Новости. Египетские военные предотвратили нападение боевиков на КПП сил безопасности на севере Синайского полуострова, сообщает портал издания "Масри аль-Яум" ссылаясь на заявление армии страны.

При этом военным удалось уничтожить пять радикалов и ранить еще шестерых. К преследованию оставшихся террористов была подключена военная авиация.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.