Власти ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией, но пока есть некоторые трудности, заявил в четверг глава ДНР Александр Захарченко.

С начала конфликта в Донбассе железнодорожное сообщение в ДНР осуществляется только внутри республики, а также с соседней ЛНР.

"В планах правительства есть проект запуска поезда в Россию, как, впрочем, и электрички до Ростова. В этом вопросе есть свои сложности, но мы будем с ними бороться", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Киеву территории Донбасса.