МИД Швеции раскритиковал двух парламентариев за поездку в Сирию

СТОКГОЛЬМ, 2 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Поездка двух депутатов парламента от антииммигрантской партии "Демократы Швеции" в Сирию вызвала критику со стороны МИД Швеции, сообщает газета Aftonbladet.

"Встречая представителей сирийского режима, они рискуют быть использованными в пропагандистских целях", — сказала изданию первый заместитель министра иностранных дел Швеции Анника Сёдер.

Депутаты шведского парламента от партии "Демократы Швеции" Мартин Киннунен и Маркус Веикель находятся в Сирии и по их словам, поясняет издание, они находятся в поездке для ознакомления с ситуацией в лагерях беженцев, для встречи с представителями ООН и религиозными лидерами. В их программе также встреча с представителями МИД Сирии и парламентариями в Дамаске. О политиках из Швеции написало государственное сирийское информационное агентство Syrian Arab News Agency и согласно одной из статей, замечает шведское издание, политики якобы выразили сожаление нейтральной позицией шведского правительства по Сирии.

В МИД Швеции, комментируя поездку, сообщили газете Aftonbladet, что она политикам не рекомендовалась. Первый замглавы МИД Швеции Анники Сёдер также сообщила, что в написанных в связи с визитом шведских парламентариев статьях неверно говорится о том, что Швеция является нейтральной в борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

"Швеция находится в составе международной коалиции в борьбе против ДАИШ", — сказала изданию Сёдер. Она подчеркнула, что Швеция не раз критиковала официальные власти Сирии, возлагая на них ответственность за конфликт в стране и его последствия.

Сами политики сказали изданию, что изложенное в статьях о них во многом неверно истолковано.

"Мы не высказывали какую-либо резкую критику в отношении Швеции. По всей вероятности, искажение получилось, когда они хотели передать, что мы сожалели о неспособности Запада найти решение этого конфликта", — сказал изданию Мартин Киннунен. Не согласились депутаты также и с утверждением в статьях о них о том, что они критиковали якобы санкции против режима Сирии.

"Мы не сказали, что мы будем работать над их упразднением. С другой стороны, мы встретились с несколькими органами ООН, которые, подобно режиму, испытывают отвращение к санкциям", — сказал Киннунен.

"Мы осознаем, что можно быть использованными и сфотографированными под портретами Асада. Но это не означает, что поездка стала напрасной, потому что интересно услышать как рассуждает и режим", — сказал Куннунен.