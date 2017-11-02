Украинские полицейские сообщили о тайнике с боеприпасами в Донецкой области

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Полицейские обнаружили на подконтрольной Киеву территории Донецкой области тайник с боеприпасами, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, тайник был зарыт в 300 метрах от жилых домов вблизи села Зайцево на линии соприкосновения в Донбассе, на месте работали полицейские и военные саперы.

"В результате восьмичасовой работы полицейские изъяли из-под земли целый диверсионный арсенал: 200 снарядов к зенитным установкам и гранатометам, шесть мин, девять гранат и около 40 тысяч патронов различного калибра", — говорится в сообщении.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Правоохранители разыскивают человека, который мог спрятать арсенал.