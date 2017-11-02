СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. РФ будет настаивать, чтобы США более ответственно подходили к вопросу укрепления биологической безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, во внешнеполитическом ведомстве, будем настаивать на том, чтобы американская сторона более последовательно и ответственно подошла к вопросу об укреплении режима в этой сфере", — сказал Рябков журналистам.

По его словам, "вопрос будущего конвенции о запрещении биологического оружия крайне острый и сложный".

"США при поддержке некоторых других стран, входящих в Евросоюз занимают позицию, что ничего усиливать не нужно. Есть ряд стран, наших единомышленников, которые считают, что конвенция требует укрепления", — добавил он.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что некто собирает биологический материал представителей различных этносов России. После представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни сообщил РИА Новости, что Пентагон нуждается в биоматериале россиян для продолжения исследований, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата.