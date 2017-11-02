Мурадов заявил о давлении со стороны Украины на гостей Форума друзей Крыма

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Украина оказывает давление на гостей Форума друзей Крыма.

Международный Форум друзей Крыма пройдет в Ялте 6-7 ноября.

"Мы не даем умышленно информацию о конкретных участниках (форума), потому что украинская сторона предпринимает колоссальные усилия, конечно же, при поддержке всех западных институтов, для того чтобы оказывать давление на тех лиц, которые к нам приезжают на форум", — заявил Мурадов РИА Новости.

"Поэтому все это (список гостей) будет хорошо известно уже на самом форуме. А до этого во избежание того, чтобы украинские представители, имея практику сразу же бежать в министерство иностранных дел, в различные спецслужбы западных государств, требовать, чтобы не пускали кого-то, препятствовали выезду, мы этого умышленно не делаем", — пояснил Мурадов.

По его словам, на Форуме друзей Крыма ожидаются делегации из Франции, Греции, Китая, стран Латинской Америки, возможно участие представителей США.

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