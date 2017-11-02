Нельзя допустить новую гонку вооружений, заявил генсек ОБСЕ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о недопустимости новой гонки вооружений на встрече с руководством Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Мы знаем, что сейчас военная деятельность растет по интенсивности и по масштабам, и мы не можем позволить себе новую гонку вооружений и, возможно, эскалацию каких-либо военных инцидентов", — сказал Гремингер.