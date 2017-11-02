Гражданина Грузии третий раз задержали на югоосетинской границе

Военнослужащие во время учений на полигоне Дзарцем в Южной Осетии. 9 октября 2017

Военнослужащие во время учений на полигоне Дзарцем в Южной Осетии. 9 октября 2017

ЦХИНВАЛ, 2 ноя – РИА Новости. Пограничники Южной Осетии третий раз задержали гражданина Грузии Геннадия Бестаева за попытку нелегально проникнуть на территорию республики, сообщает Sputnik Южная Осетия.

В августе и сентябре этого года Бестаева — уроженца села Зардианткари Горийского района Грузии — уже задерживали за незаконное пересечение границы, однако тогда он отделался лишь штрафами и выдворением с территории республики.

"Бестаев был задержан 30 октября в окрестностях села Хелчуа Цхинвальского района. 31 октября органами дознания КГБ возбуждено уголовное дело по статье "незаконное пересечение границы", — сообщили в КГБ Южной Осетии.

Цхинвальский районный суд приговорил Бестаева к заключению под стражу сроком на два месяца, пока будет идти предварительное расследование.

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