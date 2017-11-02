Гражданина Грузии третий раз задержали на югоосетинской границе

ЦХИНВАЛ, 2 ноя – РИА Новости. Пограничники Южной Осетии третий раз задержали гражданина Грузии Геннадия Бестаева за попытку нелегально проникнуть на территорию республики, сообщает Sputnik Южная Осетия.
"Бестаев был задержан 30 октября в окрестностях села Хелчуа Цхинвальского района. 31 октября органами дознания КГБ возбуждено уголовное дело по статье "незаконное пересечение границы", — сообщили в КГБ Южной Осетии.
Цхинвальский районный суд приговорил Бестаева к заключению под стражу сроком на два месяца, пока будет идти предварительное расследование.
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