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В Греции почтят память русских моряков, павших в Наваринском сражении

12:2902.11.2017
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© Фото : Минобороны РФПамятник трем адмиралам, командовавшим объединенной союзной эскадрой кораблей Англии, России и Франции во время битвы при НаваринеПамятник трем адмиралам, командовавшим объединенной союзной эскадрой кораблей Англии, России и Франции во время битвы при Наварине
© Фото : Минобороны РФ

АФИНЫ, 2 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Памятные мероприятия в честь русских моряков, павших в Наваринском сражении 190 лет назад, пройдут в пятницу на Русском военно-морском некрополе в Пирее, сообщили журналистам в российском посольстве в Греции.

В этом году исполняется 190 лет со дня знаменитого Наваринского сражения, сыгравшего решающую роль в греческом национально-освободительном движении. 20 октября 1827 года русская эскадра под командованием контр-адмирала Логина Гейдена, воевавшая вместе с английскими и французскими отрядами, приняла на себя главный удар объединенного турецко-египетского флота, однако уничтожила большую часть его кораблей и наголову разбила противника. Около 50 русских матросов и офицеров пали в бою, более сотни было ранено. На флагманском 72-пушечном линкоре "Азов" во время битвы отличились будущие выдающиеся флотоводцы — Нахимов, Корнилов, Истомин. За подвиг кораблю впервые в русском флоте был присвоен кормовой Георгиевский флаг.

"На Русском военно-морском некрополе в Пирее, основанном королевой Эллинов Ольгой, по свидетельствам, были перезахоронены останки россиян-участников греческого движения за освобождение, в том числе Наваринского сражения. Для увековечения памяти соотечественников, погибших за свободу Греции, на пожертвования был сооружен обелиск с надписью "Русским морякам от земляков", — сообщили в посольстве.

В этом году были заново воссозданы в Санкт-Петербурге икона Воскресения Христова и Андреевский стяг, располагавшиеся некогда на обелиске и впоследствии утраченные. Икона и стяг были воссозданы петербургской компанией "Паллада" на средства ее директора Константина Лихолата, сообщили в посольстве.

"В пятницу, 3 ноября, в 11 часов утра состоится торжественное освящение иконы и стяга, а также панихида в память о павших, которую отслужит священник Русской церкви Святой Троицы отец Александр Носевич. Приглашаются все желающие принять участие", — сообщили в дипмиссии.

В годовщину Наваринского сражения праздничные мероприятия прошли 19 и 20 октября в городе Пилос на Пелопоннесе. В них приняли участие моряки большого десантного корабля "Азов", носящего имя флагмана русского флота, представители посольств России, Великобритании и Франции. Фонд Андрея Первозванного и Центральный военно-морской музей Минобороны России совместно подготовили и подарили властям города Пилос выставку репродукций картин. В Пилосе прошел военный парад с участием роты почетного караула БДК "Азов". На российском корабле "Азов" и греческом крейсере "Наварино" были организованы официальные приемы.

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