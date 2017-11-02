СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Москва будет выражать неприятие действий США, которые могут гипотетически нести угрозу для безопасности России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы считаем, что основания выражать озабоченность и неприятие целого ряда аспектов американской деятельности в этой сфере есть у нас. Такие основания есть и у других, мы хотим идти не по пути нарастания напряжённости, противоречий или противоборства в этой сфере", — сказал Рябков журналистам.

"Конечно, когда появляются факты, подобно обсуждаемому сейчас, это только добавляет оснований говорить о том, что здесь что-то не ладно. Нужно это изучать и анализировать. И мы будем высказывать неприятие деятельности, которая гипотетически может поставить под угрозу нашу безопасность. Я не утверждаю, что это происходит прямо сейчас, но есть основания и есть повод озаботиться и серьезно с американцами говорить на всех площадках", — добавил замминистра.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что некто собирает биологический материал представителей различных этносов России. После представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни сообщил РИА Новости, что Пентагон нуждается в биоматериале россиян для продолжения исследований, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата.