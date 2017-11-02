В Северном море завершилась операция по спасению севшего на мель судна

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Операция по спасению грузового судна Glory Amsterdam, севшего на мель в Северном море, завершилась, сообщило центральное командование по экстренным ситуациям на море (CCME) в немецком городе Куксхафен.

"Около 07.15 утра (09.15 мск) спасательной команде удалось освободить Glory Amsterdam из этой ситуации", — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Сообщается, что спасатели откачали 16 тонн балластной воды с судна, с мели судно оттаскивали два буксира. Ожидается, что во второй половине дня при помощи трех других буксиров судно оттащат в порт в Вильгельмсхафен.

Спасательная команда провела техническую проверку суда и не обнаружила повреждений корпуса. На борту Glory Amsterdam находятся 22 члена экипажа и семь специалистов спасательной команды.

Ранее сообщалось, что грузовое судно Glory Amsterdam село на мель в Северном море рядом с островом Лангеог в воскресенье в результате шторма, вызванного ураганом "Герварт". На борту 225-метрового судна находились 22 члена экипажа. Ураган "Герварт" обрушился в воскресенье утром на центр и север Германии. Как сообщили немецкие СМИ, в результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали.