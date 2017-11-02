ОБСЕ заявила о готовности сотрудничества с ОДКБ в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе готова активизировать взаимодействие с Организацией договора о коллективной безопасности в борьбе с терроризмом, заявил на встрече с главой ОДКБ Юрием Хачатуровым генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Наше подразделение по борьбе с терроризмом готово активизировать свое сотрудничество с ОДКБ в предотвращении и борьбе с терроризмом", — сказал он.

Гремингер также отметил, что поддерживает участие представителей ОДКБ в деятельности ОБСЕ по охране границ.