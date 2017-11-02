Шведский политик переоделся владельцем Nautilus на Хэллоуин

СТОКГОЛЬМ, 2 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Понтус Бот – один из местных молодых политиков в городе Гетеборг Западной Швеции и член одной из крупнейших в стране либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии – во время празднования Хэллоуина переоделся в датского инженера "Петера Мадсена", подозреваемого в Дании в убийстве шведской журналистки Ким Валль. Выбор политика вызвал критику со стороны коллег, в итоге Бот отказался от участия в парламентских выборах, сообщает газета Göteborgs posten.
"Это говорит о недостаточной оценке границ разумности, и это не является костюмом. Это то, что больше вредит ему самому, и я надеюсь, что это не навредит доверию партии. Мы, как политики, должны быть хорошим примером для подражания", — сказала изданию глава отделения партии в Гетеборге Мария Рюден.
Критика привела к тому, что молодой политик сообщил, что не будет баллотироваться на выборах в парламент в 2018 году.
"После взвешенного обдумывания я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года", — написал Бот газете Göteborgs posten.
В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила ноги и голову журналистки, и следов перелома на черепе нет. Полиция продолжает поиск рук журналистки и пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая.