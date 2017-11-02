Шведский политик переоделся владельцем Nautilus на Хэллоуин

СТОКГОЛЬМ, 2 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Понтус Бот – один из местных молодых политиков в городе Гетеборг Западной Швеции и член одной из крупнейших в стране либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии – во время празднования Хэллоуина переоделся в датского инженера "Петера Мадсена", подозреваемого в Дании в убийстве шведской журналистки Ким Валль. Выбор политика вызвал критику со стороны коллег, в итоге Бот отказался от участия в парламентских выборах, сообщает газета Göteborgs posten.

Мадсен – известный в Дании изобретатель, однако последние месяцы его имя упоминается в связи с гибелью шведской журналистки Ким Валль, которая исчезла после плавания на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером. Мадсен подозревается в непристойном обращении с телом Валль, в том числе и сексуального характера, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать о нем статью.

"Это говорит о недостаточной оценке границ разумности, и это не является костюмом. Это то, что больше вредит ему самому, и я надеюсь, что это не навредит доверию партии. Мы, как политики, должны быть хорошим примером для подражания", — сказала изданию глава отделения партии в Гетеборге Мария Рюден.

Критика привела к тому, что молодой политик сообщил, что не будет баллотироваться на выборах в парламент в 2018 году.

"После взвешенного обдумывания я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года", — написал Бот газете Göteborgs posten.

Ким Валль исчезла после плавания с Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала крышка люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Ее расчлененное тело обнаружили после нескольких дней поиска без головы и конечностей.

В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила ноги и голову журналистки, и следов перелома на черепе нет. Полиция продолжает поиск рук журналистки и пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая.