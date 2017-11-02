Суд в Киеве отпустил двух подозреваемых по "делу о рюкзаках"

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева отказался арестовать двух подозреваемых по делу о закупке рюкзаков для МВД, в котором фигурирует сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр; вместо этого их отпустили под личное обязательство, сообщает украинское агентство УНН.

В среду суд в Киеве избрал меру пресечения в виде личного обязательства для сына главы МВД Арсена Авакова Александру, он должен прибывать на вызовы прокуратуры на следственные действия и не покидать место регистрации, также он должен сдать загранпаспорт.

"Соломенский районный суд Киева избрал личное обязательство как меру пресечения еще одному подозреваемому в так называемом "деле рюкзаков" Владимиру Литвину в виде личного обязательства", — говорится в сообщении.

Такую же меру пресечения суд избрал бывшему замминистра МВД Сергею Чеботарю.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.