Трамп не "переживет" голосования по импичменту, считает его экс-советник

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший советник Белого дома по стратегическим вопросам Стивен Бэннон считает, что президент Дональд Трамп, вероятно, не сможет сохранить свой пост в случае голосования по импичменту, если оно состоится, сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на источники.

По данным издания, две недели назад Бэннон провел исследование по поводу того, какие члены правительства останутся преданными Трампу, если будет применена 25-я поправка в конституции США (о досрочном прекращении обязанностей президента). Бэннон и экс-советник предвыборного штаба Роджер Стоун полагают, что представители Республиканской партии "ждут шанса подвергнуть Трампа импичменту", говорится в сообщении.

"Одна вещь, которую хочет Стив — чтобы Трамп принимал это все более серьезно", — приводит издание слова источника, близкого к Бэннону.

По данным Vanity Fair, Бэннон заявил Трампу во время телефонных звонков в понедельник и вторник, что президенту необходимо назначить "агрессивного юриста", который будет стоять над специальным юрисконсультом Белого дома Таем Коббом. Также Бэннон обсудил два способа давления на конгресс, для того чтобы лишить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера финансирования или ограничить его масштабы.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Ранее стало известно, что бывшему руководителю штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Виктора Януковича работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.

Летом два члена палаты представителей США: демократы Брэд Шерман и Эл Грин — выступили с инициативой импичмента Трампа в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его президентской кампании с РФ.