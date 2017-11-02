В Китае заявили, что привержены развитию дружественных отношений с КНДР

ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай привержен нормальному развитию дружественных отношений с Северной Кореей, что не только соответствует интересам двух стран, но и благоприятно для мирного разрешения проблемы Корейского полуострова, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин на фоне заявлений о возможном охлаждении в отношениях двух стран.

Журналисты и аналитики в четверг активно обсуждают вопрос охлаждения отношений между Пекином и Пхеньяном после того, как агентство ЦТАК разместило полный текст телеграммы генерального секретаря ЦК Компартии Китая в ответ на поздравления, поступившие в его адрес от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Председатель КНР Си Цзиньпин в своем ответе (лидеру КНДР – ред.) выразил благодарность за поздравления, Китай и КНДР являются близкими соседями, между странами происходят нормальные обмены, и КНР остается приверженной развитию традиционных дружественных отношений между (правящими-ред.) партиями двух стран и народами обоих государств", — заявила дипломат.

По ее словам, это соответствует интересам обеих сторон, а также "благоприятно для урегулирования проблемы Корейского полуострова и поддержания регионального мира и стабильности".

Аналитики отмечают, что текст телеграммы Ким Чен Ына в этом году значительно короче, чем 5 лет назад, также в ней отсутствуют такие выражения как "братский китайский народ" и нет упоминаний об особых дружественных отношениях двух стран.

При этом в ответной телеграмме помимо слов благодарности Си Цзиньпин выражает желание стимулировать продолжительное здоровое и стабильное развитие отношений между двумя партиями и двумя странами.