В Турции четыре силовика погибли при столкновениях с членами РПК

АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Двое турецких военных и двое сотрудников местных сил погибли в провинции Хаккари на юго-востоке Турции в вооруженном столкновении с членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в четверг газета Sabah со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что курдские повстанцы пытались перейти в Турцию через границу с Ираком в районе Шемдинли, четверо из них были уничтожены в ходе столкновения. Ведется воздушная операция по нейтрализации боевиков.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.