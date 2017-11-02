Экс-премьер Пакистана Шариф вернулся в страну, чтобы предстать перед судом

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в четверг вернулся в страну, чтобы представить перед судом по антикоррупционному делу, сообщает издание Dawn.

Премьер вернулся в Исламабад из Лондона, где он находился вместе с супругой Бегум Кулсум, проходящей лечение от лимфомы. Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines с экс-премьером на борту приземлился в аэропорту имени Беназир Бхутто около 08.20 местного времени (06.20 мск), политика встречали его сторонники. Позже в четверг Шариф выступит на митинге перед сторонниками, а в пятницу посетит очередное заседание суда по его делу.

При этом на прошлой неделе суд выдал ордер на арест экс-премьера в связи с неявкой на заседание, однако, по данным пакистанских СМИ, ожидается, что ему лишь вручат повестку в суд.

Расследование в отношении Шарифа и его семьи началось в 2016 году после публикации так называемого "панамского досье" фирмы Mossack Fonseca, которое показало, что дети премьера владели офшорными фирмами. Предварительное расследование, проведенное специальной следственной группой при комиссии Верховного суда, завершилось летом текущего года, а уже 28 июля Верховный суд на основании доклада комиссии отстранил Наваза Шарифа от власти и постановил начать уголовные дела в отношении фигурантов расследования.