Число погибших при стрельбе у магазина Walmart в США выросло до трех

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, увеличилось до трех человек, заявила городская полиция.

Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека.

"В настоящий момент никто не задержан. К сожалению, женщина, транспортированная (в больницу) с ранениями, скончалась. Подтверждаем трех погибших", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Стрельба произошла около универмага Walmart во вторник вечером по местному времени. По данным местного телеканала KMGH-TV, данных о возможных связях произошедшего с терроризмом на данном этапе нет.