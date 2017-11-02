США и Индия продолжат совместно бороться с терроризмом

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял соболезнования премьер-министра Индии Нарендры Моди в связи с событиями в Нью-Йорке, лидеры двух стран договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом, сообщил Белый дом.

"Трамп провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял его соболезнования в связи с терактом, произошедшим в Нью-Йорке 31 октября", — сообщил Белый дом по итогам прошедшего в среду телефонного разговора.

"Лидеры двух стран подтвердили приверженность Индии и США продолжать совместную борьбу с общей проблемой терроризма", — отмечается в сообщении.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Против Саипова выдвинуты обвинения по двум статьям, в том числе в совершении теракта и поддержке терроризма.