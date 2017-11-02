В конгрессе США в октябре предложили меры для защиты пешеходов от терактов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Два члена палаты представителей США еще в октябре предлагали законопроект, предполагающий установку на улицах городов ограждений для предотвращения терактов, пишет газета Citizen.

Авторы инициативы, Адриано Эспайльят и Дэн Донован и Нью-Йорка, предлагали принять законопроект, чтобы обеспечить безопасность пешеходов на фоне растущего числа терактов с наездом автомобилей на пешеходов.

"Мы наблюдаем увеличение случаев ранений и гибели пешеходов в результате того, что транспортные средства все чаще используются как оружие для атак", — заявлял Эспаилат. По его словам, законопроект "направлен на поддержку городов за счет предоставления необходимого финансирования для установки дорожных столбиков — как превентивных мер с целью определить направление движения, защитить людей и, возможно, сохранить жизни".

В среду, через день после теракта в Нью-Йорке, проект поддержал сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.

Во вторник в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западе Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов проехал несколько улиц, сбивая пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Саипов был обвинен в совершении теракта и поддержке терроризма.