Израильская армия назвала сирену, разбудившую Тель-Авив, ложной тревогой

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. Израильская армия признала ложной тревогой срабатывание сирен, разбудивших в ночь на четверг жителей израильского Тель-Авива и южных предместий города.

Сигнал воздушной тревоги обычно используется для оповещения израильтян о ракетных обстрелах и предписывает им как можно скорее прятаться в бомбоубежищах и иных укрытиях.

"Сирена, которая сработала на юге Тель-Авива, была ложной тревогой", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

По данным военных, сирены звучали также в тель-авивском предместье Яффо и соседних населенных пунктах — Азор, Холон и Бат-Ям. Один из самых густонаселенных районов Израиля не подвергался обстрелам больше трех лет — со времен последнего конфликта с боевиками сектора Газа.

Ранее на этой неделе израильские войска взорвали подземный туннель на границе с палестинским анклавом, где в результате погибли по меньшей мере девять боевиков. Их соратники из группировок, имеющих на вооружении тысячи ракет, пообещали не оставить операцию без ответа.