Мадуро пригрозил оппозиции исключить ее партии из выборов

МЕХИКО, 2 ноя — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду в эфире государственного телевидения пригрозил оппозиции возможностью лишить ее партии права участвовать в дальнейших выборах в случае продолжения саботажа выборного процесса.

Ранее ведущие политические силы оппозиции заявили о своем отказе участвовать в муниципальных выборах в декабре этого года после выборов губернаторов, в ходе которых в 18 из 23 штатов победили провластные кандидаты. Тогда оппозиция выражала сомнения в достоверности итогов по ряду территорий.

"Лишить правомочности (их) удостоверения для тех избирательных процессов, которые будут в будущем", — заявил Мадуро. Таким образом, он поддержал предложение назначенного национальным учредительным собранием генерального прокурора Венесуэлы о начале расследования в отношении тех оппозиционеров, которые хотят саботировать декабрьские выборы.

"Должно быть правосудие, и хватит уже призывать сначала на выборы, а потом сжигать страну и саботировать избирательные центры", — сказал президент Венесуэлы.