ФБР: террорист совершил атаку в Нью-Йорке после пропаганды ИГ* в интернете

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в нью-йоркском теракте Сайфулло Саипова решил совершить атаку, посмотрев пропаганду террористической группировки "Исламское государство", правоохранители нашли в его телефоне десятки связанных с ИГ* видеозаписей и изображений, в частности записи совершенных боевиками казней. Об этом говорится в представленном суду документе Федерального бюро расследований США.

"Саипов решил совершить теракт, просматривая видео ИГ* на своем телефоне. Около года назад Саипов начал планировать атаку в США, а около двух месяцев назад решил использовать грузовик", — говорится в документе.

По данным ФБР, в сотовом телефоне Саипова нашли около 90 видеозаписей и примерно 3,8 тысячи фотографий, многие из которых оказались связанной с ИГ* пропагандой, в частности записями совершенных боевиками казней, а также изображениями символики ИГ* и ее лидера.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Саипову предъявлены обвинения в терроризме.