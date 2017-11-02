Британия запросила экстрадицию из Ливии брата террориста из Манчестера

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Власти Великобритании направили в Ливию просьбу рассмотреть экстрадицию брата Салмана Абеди, подозреваемого в совершении взрыва на концерте в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, сообщает газета Manchester Evening News со ссылкой на полицию.

В мае при теракте на "Манчестер-Арене", который совершил смертник Салман Абеди, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

"Хашим Абеди в настоящее время задержан в Ливии, королевская уголовная прокуратура (CPS) попросила власти Ливии рассмотреть его экстрадицию обратно в Великобританию. Мы признательны в связи с тем, что ливийские власти рассматривают этот запрос", — сказал представитель городской полиции Рас Джексон.

По его словам, полиция также получила ордер на арест брата террориста, выпущенный "в связи с убийством 22 человек, попыткой убийства людей и сговора с целью устроить взрыв".

Ранее сообщалось, что Хашим Абеди планировал совершить теракт в столице Ливии. По данным властей, 16 апреля он прибыл из Великобритании в Ливию, где был арестован по подозрению в связях с ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.